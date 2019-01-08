Не бразилець: "Шахтар" знайшов несподіване посилення за кордоном

Донецький "Шахтар" цікавиться молодим ізраїльським футболістом Манором Соломоном. 19-річний півзахисник уже встиг дебютувати за свою національну збірну.

Незважаючи на те, що більшість легіонерів "гірників" - з Бразилії, наставник донеччан Паулу Фонсека хоче поповнити свою команду гравцем з Ізраїлю.

Наразі Соломон уже залишив розташування свого колишнього клубу "Маккабі" (Петах-Тіква) і прилетів до України для підписання угоди. "Шахтар" планує викупити 85% прав на ізраїльського футболіста. За юного півзахисника "гірники" заплатять 6 млн євро. Контракт із гравцем збірної Ізраїлю буде підписаний на чотири роки, повідомляє Террикон.

Манор Соломон isport.co.il/Udi Zeitiat

На 19-річного футболіста претендують також англійський "Ліверпуль" і італійський "Ювентус". Крім того, офіційну пропозицію надсилала португальська "Бенфіка", однак "Маккабі" відмовився продавати Соломона.

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