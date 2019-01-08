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Не бразилець: "Шахтар" знайшов несподіване посилення за кордоном

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Донецький "Шахтар" цікавиться молодим ізраїльським футболістом Манором Соломоном. 19-річний півзахисник уже встиг дебютувати за свою національну збірну.

Незважаючи на те, що більшість легіонерів "гірників" - з Бразилії, наставник донеччан Паулу Фонсека хоче поповнити свою команду гравцем з Ізраїлю.

Наразі Соломон уже залишив розташування свого колишнього клубу "Маккабі" (Петах-Тіква) і прилетів до України для підписання угоди. "Шахтар" планує викупити 85% прав на ізраїльського футболіста. За юного півзахисника "гірники" заплатять 6 млн євро. Контракт із гравцем збірної Ізраїлю буде підписаний на чотири роки, повідомляє Террикон.

Манор Соломон

Манор Соломон

isport.co.il/Udi Zeitiat

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На 19-річного футболіста претендують також англійський "Ліверпуль" і італійський "Ювентус". Крім того, офіційну пропозицію надсилала португальська "Бенфіка", однак "Маккабі" відмовився продавати Соломона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" планує посилитися форвардом збірної США Андрією Новаковичем. Форвард із сербськими корінням на правах оренди виступає за голландську "Фортуну Сіттард".

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ФК Шахтар
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