"Не бійтеся!" Лідер легендарної групи покликав фанів на ЧС-2018 в Росію

Лідер російської рок-групи ДДТ Юрій Шевчук закликав уболівальників не боятися їхати в Росію на чемпіонат світу з футболу.

Таким чином він відповів на питання журналіста німецького видання Spiegel про те, як європейцям слід ставитися до мундіалю, передає "РИА Новости" .

"Ви, німці, звісно, не маєте рації, якщо боїтеся їхати до нас. В Берліні, Лондоні або Парижі є набагато більш небезпечні куточки, ніж у нас. Я заявляю з повним усвідомленням своєї відповідальності: в цьому сенсі у нас безпечно. Приїжджайте, німці, я вас всіх запрошую!" - сказав музикант.

У відповідь журналіст зазначив, що деякі політики і прості європейці можуть бойкотувати чемпіонат з політичних причин, оскільки "Росія скочується в авторитаризм".

"Ви, німці, завжди занадто поспішайте зі своїми висновками про Росію. Ви погано знаєте історію. У Росії ліберальні ідеї, на відміну від Заходу, ніколи не схвалювалися широкою публікою. Люди ніколи не цікавилися політикою. Щодо соціального питання, так, соціальна несправедливість не влаштовує людей навколо. Але не політика. Все це змінюється дуже повільно. Потрібно змінити мізки і серця", - висловив думку лідер ДДТ.

Юрій Шевчук colta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі немає єдиної думки щодо відвідування мундіалю. Так, канцлер ФРН Ангела Меркель не виключає візиту в Росію, а 60 депутатів Європарламенту вимагають повного політичного бойкоту цієї події.