Не бачу, як із такою грою зможемо потрапити в Лігу чемпіонів, – Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що він спустошений після поразки від "Колоса" (0:2) в останньому турі УПЛ, та заявив, що його команда повинна обігравати суперників такого рівня.

"Після сьогоднішньої гри у мене немає ніяких емоцій. Я повністю спустошений і вважаю, що які б негаразди нас не спіткали, маю на увазі травми і відсутність відпочинку, команди рівня "Колоса" ми повинні обігравати, якщо претендуємо на потрапляння в Лігу чемпіонів", – сказав Суркіс-молодший в ефірі програми "Профутбол".

Він зазначив, що у керівництва є ще десять днів, щоб розібратися в причинах провалу в сезоні 2019/20, і оцінив шанси киян у Лізі чемпіонів.

"Давайте ми спочатку розберемося з тим, що сталося в цьому чемпіонаті. Вперше в історії такий великий розрив між першим і другим місцями, тому давайте не будемо поспішати. Поки я не бачу, яким чином ми можемо потрапити в Лігу чемпіонів з такою грою", – підсумував президент "Динамо".

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