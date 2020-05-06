Український захисник польського "Леха" Володимир Костевич не розуміє, чому україномовні футболісти і тренери переходять на російську під час тренувань і в соціальних мережах.

"Мені важко говорити за всіх, чому переходять на російську. Можливо, причина в середовищі або таке інше. Якщо говорити про мене, то я не бачу сенсу переходити на російську в Україні. Це не моя рідна мова, я не володію нею так вільно. Я думаю українською, тому так і кажу. Якщо спілкуватися з українцем, навіть якщо його основна мова російська, то він мене зрозуміє", – цитує слова Костевича видання Tribuna.

Володимир Костевич Sportarena

27-річний футболіст переїхав у "Лех" у 2017 році. За польський клуб він провів 95 поєдинків, відзначившись одним забитим голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від партії "Слуга народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк принципово відмовився розмовляти українською мовою на публіці.

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