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6 травня • оновлено в 23:25
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"Не бачу сенсу": Володимир Костевич відмовився від російської мови

6.6т
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Український захисник польського "Леха" Володимир Костевич не розуміє, чому україномовні футболісти і тренери переходять на російську під час тренувань і в соціальних мережах.

"Мені важко говорити за всіх, чому переходять на російську. Можливо, причина в середовищі або таке інше. Якщо говорити про мене, то я не бачу сенсу переходити на російську в Україні. Це не моя рідна мова, я не володію нею так вільно. Я думаю українською, тому так і кажу. Якщо спілкуватися з українцем, навіть якщо його основна мова російська, то він мене зрозуміє", – цитує слова Костевича видання Tribuna.

Володимир Костевич

Володимир Костевич

Sportarena

27-річний футболіст переїхав у "Лех" у 2017 році. За польський клуб він провів 95 поєдинків, відзначившись одним забитим голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від партії "Слуга народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк принципово відмовився розмовляти українською мовою на публіці.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Польща
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Браво, парень!
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Спорт Футбол

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