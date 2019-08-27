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"Не бачу сенсу": сенсаційний фіналіст Кубка України пригрозив бойкотом УАФ

2.2т Читати матеріал російською

Фіналіст минулого розіграшу Кубка України "Інгулець", який став першим в історії клубом із нижчого дивізіону у вирішальному матчі турніру, пригрозив зняттям із нового сезону змагання.

За словами президента клубу з смт Петрове Олександра Поворознюка, національна футбольна федерація не надто оцінила сенсаційне досягнення команди.

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Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк

Кадр з відео

"Якби нам не потрапив за жеребом "Металіст", я б демонстративно зняв команду з Кубка. Не бачу сенсу грати в цьому турнірі. У минулому сезоні ми дійшли до фіналу, і жодних преміальних, ні рубля ніхто не дав – тільки транспортні гроші. Медалі дали на пам'ять "срібні", але половина вже до приїзду додому порозпадалися. Жодної уваги! Сенс у Кубку щось робити?" – сказав Поворознюк в ефірі клубного YouTube-каналу.

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Теми
Кубок України з футболу ФФУ
Джерело
Джерело: "Динамо" Київ від Шурика
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