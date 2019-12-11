"Не бачу надсили": Каштру прокоментував поразку "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував поразку від "Аталанти" в шостому турі Ліги чемпіонів.

"Була гра до гола "Аталанти". Була досить збалансована гра на початку другого тайму. Ми контролювали матч, але після пропущеного все занадто швидко відбулося. З нашого боку було розчарування, тому що іноді в грі потрібна удача. В одних матчах вона була у нас, сьогодні – не було. Гра в деяких моментах була збалансованою. Ми не були тією домінатною командою, яка створює багато моментів, тримає м'яч, більше часу на половині поля суперника. "Аталанта" створювала проблеми, з якими ми не так часто зустрічаємося", - цитує Каштру tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол 2".

На думку португальського наставника "Аталанта" дуже добре контролювала його вінгерiв.

"Зліва вони закривали наш фланг, накривали Ісмаїлі і Тайсона. Алана Патріка також постійно опікали, йому не давали підключатися до Тайсона і Ісмаїлі на фланзі. Це нам залишало трохи правий фланг, там була деяка динаміка. Потім були прийняті не зовсім правильні рішення, ми добиралися до лицьової, але подачі були не найкращими. Намагаємося варіювати фланги, це сьогодні не виходило. Сьогодні анулювали і Мораеса, було дуже складно переводити м'яч до воріт суперника. Це призвело до дуже складної гри. Хоч і результат 0:3, але я не бачу надсили "Аталанти", – підсумував Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч на ОСК "Металіст" "Шахтар" - "Аталанта" завершилася з рахунком 0:3. Цей результат не дозволив команді продовжити виступ в Лігу чемпіонів і вона вилетіла в Лігу Європи.

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