"Не бачив сенсу": Шевченко розповів, як "проігнорував" Фонсеку

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що не обговорював з наставником "Шахтаря" Паулу Фонсекою гру збірної Португалії.

За словами Шевченка, він прекрасно розуміє, кого буде підтримувати його колега в матчі відбору Євро-2020 Португалія – Україна, який пройде 22 березня.

Андрій Шевченко ФФУ

"Я спілкуюся з Фонсекою перед кожним матчем збірної, розпитую його про стан гравців "Шахтаря". Але я не спілкувався з ним перед Португалією – розумію його коріння, будь-який португалець любить свою команду, так що я не бачив сенсу говорити з ним. Навіть з урахуванням того, що він в Україні давно і прекрасно себе почуває в нашій країні. Так що не питав його про збірну Португалії, в нас і так достатньо інформації про суперника", – цитує наставника українців "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав остаточну заявку команди на ігри з Португалією (22 березня) та Люксембургом (25 березня) у відборі Євро-2020.

Наставник "жовто-синіх" різко відреагував на питання про майбутнє в команді скандального захисника Ярослава Ракицького.

Шевченко також висловив сумніви в тому, що його підопічним необхідно персонально опікати лідера паортугальцев Кріштіану Роналду.

Поєдинок Португалія – Україна пройде в Лісабоні на стадіоні "Да Луш" в п'ятницю, 22 березня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

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