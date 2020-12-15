Названо збірну найкращих гравців в історії футболу

Михайло Морозов Футбол 11:33, 15.12.2020

Авторитетний французький журнал France Football назвав три символічні збірні, в які потрапили найкращі гравці в історії футболу.

На сторінці видання в Instagram були опубліковані результати голосування 140 журналістів, які й допомогли визначити найяскравіших виконавців. Відмовившись від вручення "Золотого м'яча" 2020 року, France Football вирішив замість цього скласти кілька "команд мрії".

Склад першої, другої та третьої збірних має такий вигляд:

Перша команда: Лев Яшин – Паоло Мальдіні, Франц Беккенбауер, Кафу – Лотар Маттеус, Хаві, Пеле, Дієго Марадона – Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Роналдо.

Друга команда: Джанлуїджі Буффон – Карлос Альберто, Франко Барезі, Роберто Карлос – Зінедін Зідан, Андреа Пірло, Франк Райкард, Альфредо ді Стефано – Гаррінча, Йохан Кройф, Роналдіньо.

Третя команда: Мануель Нойер – Філіп Лам, Серхіо Рамос, Пауль Брайтнер – Мішель Платіні, Йохан Неескенс, Діді, Андрес Іньєста – Джордж Бест, Марко ван Бастен, Тьєррі Анрі.

Найкращим тренером в історії футболу журналісти обрали сера Алекса Фергюсона, який завоював безліч титулів, працюючи з "Манчестер Юнайтед".

Перша збірна світу
Instagram France Football
Друга збірна світу
Instagram France Football
Третя збірна світу
Instagram France Football

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА назвала фінальних претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року.

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