Названо збірну найкращих гравців в історії футболу

Авторитетний французький журнал France Football назвав три символічні збірні, в які потрапили найкращі гравці в історії футболу.

На сторінці видання в Instagram були опубліковані результати голосування 140 журналістів, які й допомогли визначити найяскравіших виконавців. Відмовившись від вручення "Золотого м'яча" 2020 року, France Football вирішив замість цього скласти кілька "команд мрії".

Склад першої, другої та третьої збірних має такий вигляд:

Перша команда: Лев Яшин – Паоло Мальдіні, Франц Беккенбауер, Кафу – Лотар Маттеус, Хаві, Пеле, Дієго Марадона – Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Роналдо.

Друга команда: Джанлуїджі Буффон – Карлос Альберто, Франко Барезі, Роберто Карлос – Зінедін Зідан, Андреа Пірло, Франк Райкард, Альфредо ді Стефано – Гаррінча, Йохан Кройф, Роналдіньо.

Третя команда: Мануель Нойер – Філіп Лам, Серхіо Рамос, Пауль Брайтнер – Мішель Платіні, Йохан Неескенс, Діді, Андрес Іньєста – Джордж Бест, Марко ван Бастен, Тьєррі Анрі.

Найкращим тренером в історії футболу журналісти обрали сера Алекса Фергюсона, який завоював безліч титулів, працюючи з "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА назвала фінальних претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року.