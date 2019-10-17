Названо розклади для збірної України на жеребкуванні Євро-2020: спортивні підсумки 16 жовтня

ЗМІ опублікували розклади для збірної України під час жеребкування Євро-2020, а в Росії назвали наступного суперника Олександра Усика.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 16 жовтня.

Крім того, Кріштіану Роналду виконав мрію сина загиблого захисника України. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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