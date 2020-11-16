Названо розклади для України в Лізі націй: спортивні підсумки 15 листопада

Збірна Росії з футболу зазнала поразки від Туреччини в Лізі націй, а ЗМІ опублікували всі розклади для збірної України в турнірі.

Крім того, Олександра Зінченка засипали образами після матчу з Німеччиною.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 15 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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