Названо розклади для України в Лізі націй: спортивні підсумки 15 листопада
Збірна Росії з футболу зазнала поразки від Туреччини в Лізі націй, а ЗМІ опублікували всі розклади для збірної України в турнірі.
Крім того, Олександра Зінченка засипали образами після матчу з Німеччиною.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 15 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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