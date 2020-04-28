Названо попередню дату відновлення футболу в Україні

Відновлення футбольного сезону в Україні може відбутися в перших числах червня.

УПЛ може поновитися на початку літа

"Усе залежить від рішення керівництва країни – Кабінету міністрів і міністерства охорони здоров'я, які затверджують план виходу з карантину. З тих меседжів, які ми отримуємо зараз, думаю, команди зможуть у період із 10 по 20 травня почати тренувальний процес. Ми будемо обговорювати з клубами відновлення матчів із 5-6 червня. Команди футболісти хочуть грати. Як мінімум два тижні у них буде на підготовку", – цитує Meta-ratings.com.ua першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова.

У середу, 29 квітня, відбудеться спеціальна нарада керівництва Української асоціації футболу з представниками клубів Прем'єр-ліги і ПФЛ, на якому командам будуть запропоновані ці дати.

"Подивимося, зараз гонки в цьому питанні немає. У нас є свої уявлення, як догравати сезон. Основна мета стара – завершити чемпіонат і Кубок у повному обсязі з дотриманням спортивного принципу", – зазначив Протасов.

Також один із керівників УАФ прокоментував інформацію про те, що УЄФА встановив дедлайн для національних асоціацій: усі повинні надати плани календаря до 25 травня.

"Все, що від нас вимагається, ми виконаємо. Повторюся, УЄФА – це УЄФА, а Кабмін – це Кабмін. У кожної країни свої внутрішні правила. На першому місці буде здоров'я українських громадян, ніхто не буде ухвалювати поспішних рішень", – додав Протасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА у четвер, 23 квітня провів засідання в форматі відеоконференції, в якому прийняв до розгляду два сценарії відновлення футбольного сезону, перерваного через коронавiрус.