Названо нового тренера "Барселони": спортивні підсумки 18 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:12, 19.08.2020

Президент каталонської "Барселони" Жозеп Бартомеу назвав ім'я нового тренера команди, а донецький "Шахтар" встановив рекорд України в рейтингу УЄФА.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 18 серпня.

Крім того, визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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