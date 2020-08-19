Названо нового тренера 'Барселони': спортивні підсумки 18 серпня

Президент каталонської "Барселони" Жозеп Бартомеу назвав ім'я нового тренера команди, а донецький "Шахтар" встановив рекорд України в рейтингу УЄФА.

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