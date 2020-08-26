Названо новий клуб Мессі

Олександр Чеканов Футбол 11:30, 26.08.2020

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі, який прийняв рішення залишити "Барселону", продовжить кар'єру в англійському "Манчестер Сіті".

Такі дані має спортивний журналіст порталу Lancenet Марсело Бехлер, який оприлюднив інформацію на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Відзначимо, що саме він першим повідомив про перехід бразильця Неймара з "Барселони" до ПСЖ.

Бажання Мессі підписати контракт саме з "городянами" продиктовано тим, що команду тренує Хосеп Гвардіола, з яким аргентинець виграв 14 трофеїв для "Барселони". Повідомляється, що Ліонель провів переговори з наставником "Сіті".

Нагадаємо, Ліонель Мессі повідомив "Барселону" про бажання розірвати контракт, пославшись на особисті мотиви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з претендентів на Мессі називають туринський "Ювентус", кольори якого захищає португальський суперник Ліонеля Кріштіану Роналду.

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