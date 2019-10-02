Названо наступника Шевченка у збірній України: спортивні підсумки 1 жовтня

Донецький "Шахтар" вирвав перемогу над італійською "Аталантою" у матчі Ліги чемпіонів, а лікар легендарного Міхаеля Шумахера розповів про лікування автогонщика.
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