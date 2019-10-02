Названо наступника Шевченка у збірній України: спортивні підсумки 1 жовтня

Донецький "Шахтар" вирвав перемогу над італійською "Аталантою" у матчі Ліги чемпіонів, а лікар легендарного Міхаеля Шумахера розповів про лікування автогонщика.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 1 жовтня.

Крім того, ЗМІ назвали наступника Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

На останній секунді: "Шахтар" здобув фантастичну перемогу у Лізі чемпіонів

"Динамо" та "Шахтар" втрапили у дивну ситуацію в єврокубках

"Дива трапитися не могло": лікар Шумахера зробив заяву про Міхаеля

"Готова заміна!" ЗМІ назвали ім'я наступника Шевченка у збірній України

Порятунок "Шахтаря" і ганьба Москви: результати Ліги чемпіонів 1 жовтня

"Я жива жінка": Канделакі вперше прокоментувала секс із Мілевським

"Шахтар" забив унікальний гол в Юнацької лізі УЄФА: відео шедевра

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!