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26 травня • оновлено в 11:29
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Названо найкращого тренера в історії Ліги чемпіонів

1.6т
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Авторитетний футбольний портал Squawka назвав наставника мадридського "Реала" Зінедіна Зідана найкращим тренером в історії Ліги чемпіонів.

Як повідомляється на сайті видання, француз виграв три ЛЧ (2016-2018) за два з половиною роки, прийшовши в команду в середині першого тріумфального сезону. На другому місці в рейтингу знаходиться нинішній тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола, який двічі брав трофей з "Барселоною" в 2009 і 2011 роках. Замикає трійку Карло Анчелотті, на рахунку якого три перемоги в Лізі чемпіонів.

Названий кращий тренер Ліги чемпіонів

Названий кращий тренер Ліги чемпіонів

Goal.com

Повністю десятка найкращих тренерів в історії турніру виглядає наступним чином:

1. Зінедін Зідан – "Реал" (2016-2018);

2. Пеп Гвардіола – "Барселона" (2009, 2011);

3. Карло Анчелотті – "Мілан" (2003, 2007), "Реал" (2014);

4. Жозе Моуріньо – "Порту" (2004), "Інтер" (2010);

5. Луї ван Гаал – "Аякс" (1995);

6. Сер Алекс Фергюсон – "Манчестер Юнайтед" (1999, 2008);

7. Юпп Хайнкес – "Реал" (1998), "Баварія" (2013);

8. Вісенте дель Боске – "Реал" (2000, 2002);

9. Рафаель Бенітес – "Ліверпуль" (2005);

10. Оттмар Хітцфельд – "Боруссія" Д (1997), "Баварія" (2001).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі Ліги чемпіонів 2002 року Зінедін Зідан забив найкращий гол в історії турніру у ворота "Баєра" і приніс "Реалу" перемогу з рахунком 2:1.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Алекс Фергюсон Рафаель Бенітес Жозе Моуріньо Карло Анчелотті Пеп Гвардіола Зінедін Зідан
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