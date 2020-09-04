Названо найкращого гравця збірної України в матчі зі Швейцарією

Дебютанта збірної України з футболу Богдана Михайличенка визнано найкориснішим гравцем матчу команди зі швейцарцями у Лізі націй.

Захисник бельгійського "Андерлехту" набрав у рейтингу InStat 339 балів, випередивши всіх своїх партнерів. За 90 хвилин гри Богдан виконав 86 техніко-тактичних дій, допустивши при цьому брак у 15%, пише zbirna.com.

Крім того, Михайличенко виграв дев'ять єдиноборств із 13-ти, зробив три вдалі обведення, чотири рази вступив у відбір, зробив сім перехоплень і вісім підбирань. Також на рахунку захисника гольова передача, якою скористався Олександр Зінченко.

До трійки найкращих гравців у складі збірної України ввійшли Андрій Ярмоленко (329 балів) і той же Зінченко (328).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України здобула перемогу над Швейцарією в дебютному для себе матчі елітного дивізіону Ліги націй.

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