Названо найкращого гравця "Шахтаря" в матчі з "Реалом"

Найкращим гравцем матчу першого туру Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Шахтарем" став бразильський легіонер "гірників" Тете.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив йому найвищу оцінку серед футболістів, які виходили на поле – 8,5. На рахунку півзахисника донецької команди гол і асист на Манора Соломона, а також 79% точних передач (26 з 33), 1 ключовий пас, 3 успішних спроби дриблінгу, 2 відбори, 2 виноси м'яча, 1 перехоплення при 5 втратах м'яча.

У складі "Реала" найкращим був півзахисник Лука Модріч. Саме розкішний удар хорвата здалеку дозволив мадридцям забити свій перший гол у матчі. Він отримав оцінку 7,8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" здобув сенсаційну перемогу над "Реалом", виграючи з рахунком 3:0 до перерви.