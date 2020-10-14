Названо найкращого гравця матчу Україна – Іспанія в Лізі націй

Голкіпер збірної України Георгій Бущан став найкращим гравцем переможного матчу четвертого туру Ліги націй проти Іспанії (1:0) за версією авторитетного порталу WhoScored.

Наш воротар отримав оцінку 8,5. На його рахунку 8 сейвів, 12 точних передач з 31 (39%) і 47 торкань м'яча. На другому місці в складі України опинився Андрій Ярмоленко. Його гру оцінили в 7,4 бала.

У іспанців найкращим був визнаний півзахисник Адама Траоре, який весь матч втікав Едуарда Соболя і тих, хто приходив допомогти йому на лівий фланг оборони. Його зусилля удостоїлися оцінки 8,0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України сенсаційно обіграла Іспанію з рахунком 1:0 і закріпилася на третьому місці в Лізі націй завдяки тому, що Швейцарія та Німеччина закінчили свій матч на нашу користь.