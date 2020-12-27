Названо найкращого футболіста XXI століття

Максим Іншаков Футбол 20:43, 27.12.2020 Оновлено: 20:47, 27.12.2020

Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду отримав нагороду "Найкращий гравець століття" на Globe Soccer Awards – щорічній урочистій церемонії, яку організовують Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

Роналду отримав унікальну нагороду
Globe Soccer Awards

35-річниого капітана збірної Португалії визнано найкращим у період з 2001 по 2020 роки. У боротьбі за цей титул Роналду випередив аргентинського форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, єгиптянина Мохамеда Салаха з "Ліверпуля" і Рональдіньо, який з 2003 по 2008 року відзначався за "Барселону".

Кріштіану Роналду є чемпіоном Європи (2016) і переможцем Ліги націй (2019). В активі зоряного уродженця Мадейри безліч особистих рекордів, зокрема найкращий бомбардир в історії чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів і збірної Португалії.

Роналду з нареченою

КріРо п'ятикратний переможець Лізі чемпіонів. Разом з "Манчестер Юнайтед" тричі вигравав англійську Прем'єр-лігу, в футболці "Реала" двічі ставав чемпіоном в Іспанії, виступаючи за "Ювентус" два рази перемагав в Серії А.

Роберт Левандовскі
Globe Soccer Awards

Футболіст "Баварії" Роберт Левандовскі, став переможцем у номінації "Найкращий гравець року", додавши цю нагороду до трофею УЄФА "Найкращому футболістові року".

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