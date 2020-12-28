Названо найкращого футболіста XXI століття: спортивні підсумки 27 грудня

Австралійська тенісистка Анджеліна Граовац вирішила заробити на кар'єру за допомогою відвертих фото, а нападник "Миная" Артем Мілевський висловився про молодих футболістів.

Крім того, зірку "Ювентуса" Кріштіану Роналду було названо найкращим футболістом XXI століття.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 27 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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