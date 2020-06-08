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8 червня • оновлено в 19:20
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Названо найдорожчих футболістів світу: Мессі та Роналду не потрапили до топ-10

2.6т
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Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) представив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів світу, які виступають п'яти топ-лігах Європи.

До першої десятки не увійшли зірка "Барселони" Ліонель Мессі та супербомбардир "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Аргентинець, якого оцінили в 100,1 млн євро, розташувався на 22-му рядку. Португалець же зайняв лише 70-е місце з показником в 62,8 млн.

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду

Спорт-Експрес

Самим же дорогим футболістом визнаний французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який "потягнув" на 259,2 млн на європейській валюте.Топ-10 списку виглядає так:

Топ-10 рейтингу виглядає так:

1. Кіліан Мбаппе, "ПСЖ" – 259,2 млн євро

2. Рахім Стерлінг, "Манчестер Сіті" – 194,7 млн

3. Джейдон Санчо, "Боруссія" Дортмунд – 179,1 млн

4. Трент Александер-Арнолд, "Ліверпуль" – 171,1 млн

5. Маркус Решфорд, "Манчестер Юнайтед" – 152,3 млн

6. Мохамед Салах, "Ліверпуль" – 144,9 млн

7. Садіо Мане, "Ліверпуль" – 139,2 млн

8. Антуан Грізманн, "Барселона" – 136,4 млн

9. Альфонсо Девіс, "Баварія" – 133,5 млн

10. Харрі Кейн, "Тоттенхем" – 118,7 млн

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про те, що український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко міг отримати громадянство РФ.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ліонель Мессі Кріштіану Роналду
Теги
ФК Ювентус ФК Барселона
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