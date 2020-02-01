Названо місце Шевченка в рейтингу Євро-2020

Андрій Шевченко за відсотком набраних зі збірною очок увійшов в десятку кращих наставників серед колег, які братимуть участь в чемпіонаті Європи з футболу-2020.
Андрій Шевченко
43-річний українець з показниками 33 матчі і 67% очок від максимально можливої кількості розташувався на восьмій сходинці.
Лідирує в рейтингу Роберто Мартінес (збірна Бельгії) з 84%. Друге місце у тренера італійців Роберто Манчіні (75%), символічна "бронза" належить Йоахиму Леву і збірнiй Німеччини - 71%.
З четвертої по сьому сходинку в рейтингу розташувалися Дідьє Дешам (Франція - 71%), Луїс Енріке (Іспанія - 71%), Фернанду Сантуш (Португалія - 70%) і Гарет Саутгейт (Англія - 69%).
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в груповому турнірі чемпіонату Європи 2020 року зіграє проти Нідерландів, переможця плей-офф шляху D і Австрії.
Вже стало відомо, який канал покаже матчі збірної України на Євро- 2020.
Перед Євро-2020 збірна України з футболу проведе один з товариських матчів проти команди Кіпру 26 травня.
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