Названо фаворитів Євро-2020: де Україна

Збірна України не входить до числа головних претендентів на перемогу у чемпіонаті Європи з футболу 2020 року, який відбудеться відразу в 12 містах.

Наша команда напередодні на останній секунді вирвала нічию в поєдинку проти сербів і на 99% гарантувала собі потрапляння до першого кошика під час жеребкування. "Жовто-сині" можуть втратити місце у посіві лише за спеціальним рішенням Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Аналітики вже почали приймати ставки на переможця турніру. Коефіцієнт на успіх підопічних Андрія Шевченка становить 67,00. Такий же показник ще у двох збірних – Росії та Туреччини.

Андрій Ярмоленко і Марлос ФФУ

Головними ж претендентами на успіх наступного літа вважаються французи та англійці, котирування на яких дорівнюють 5,00. Слідом йдуть бельгійці (7,50), німці, голландці та іспанці (по 9,00), збірні Португалії та Італії (по 13,00).

Нагадаємо, жеребкування фінальної стадії Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті. А сам турнір триватиме з 12 червня по 12 липня наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко висловив невдоволення грою своїх футболістів у заключній грі відбору Євро-2020 з Сербією (2:2).

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