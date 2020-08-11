Названо дату і суперника "Шахтаря" в півфіналі Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в півфіналі Ліги Європи зіграє з міланським "Інтером". Поєдинок пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок о 22:00.

До цього "Шахтар" і "Інтер" два рази зустрічалися між собою в сезоні 2005/06 в в кваліфікації Ліги чемпіоном. Матч в Донецьку завершився поразкою з рахунком 0:2. Гра у відповідь в Мілані переможця не виявила (1:1).

Другу півфінальну пару складе іспанська "Севілья" і англійський "Манчестер Юнайтед". Ці команди проведуть зустріч один з одним 18 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Луїша Каштру в 1/4 фіналу розгромили швейцарський "Базель" (4:1), а в 1/8 фіналу впевнено пройшли німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).