Названий новий клуб українського голкіпера "Реала"

Іспанський футбольний клуб "Реал" може відправити українського голкіпера Андрія Луніна в оренду. Воротар збірної України потрапив у сферу інтересів "Вальядоліда".

Як повідомляє Libertad Digital, 19-річний українець може перейти в команду в оренду на один сезон.

Раніше повідомлялося, що Андрій може бути відданий в оренду іншому клубу з Мадрида - "Райо Вальєкано", який хоче таким чином скласти конкуренцію для ветерана команди Альберто Гарсії.

Нагадаємо, в новому сезоні Лунін ще не виходив на поле в офіційних матчах за мадридську команду. При цьому український футболіст відстояв на нуль у трьох поєдинках мадридської команди на передсезонному етапі.