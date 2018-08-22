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Названий новий клуб українського голкіпера "Реала"

1.7тЧитати новину російською

Іспанський футбольний клуб "Реал" може відправити українського голкіпера Андрія Луніна в оренду. Воротар збірної України потрапив у сферу інтересів "Вальядоліда".

Як повідомляє Libertad Digital, 19-річний українець може перейти в команду в оренду на один сезон.

Раніше повідомлялося, що Андрій може бути відданий в оренду іншому клубу з Мадрида - "Райо Вальєкано", який хоче таким чином скласти конкуренцію для ветерана команди Альберто Гарсії.

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Нагадаємо, в новому сезоні Лунін ще не виходив на поле в офіційних матчах за мадридську команду. При цьому український футболіст відстояв на нуль у трьох поєдинках мадридської команди на передсезонному етапі.

Особа
Андрiй Лунiн
Місце
ІспаніяМадрид
Об'єкти
Реал МадридФК Вальядолід
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