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Названий новий клуб Роналду: спортивні підсумки 8 червня

2.1тЧитати новину російською

Роналду залишає "Реал": названий новий клуб футболіста, а Сталлоне захопився Ломаченком. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 червня.

Крім того, бразилець "Шахтаря" висловився про українську мову та "Динамо" представило першого новачка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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