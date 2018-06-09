Названий новий клуб Роналду: спортивні підсумки 8 червня

Роналду залишає "Реал": названий новий клуб футболіста, а Сталлоне захопився Ломаченком. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 червня.
Крім того, бразилець "Шахтаря" висловився про українську мову та "Динамо" представило першого новачка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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