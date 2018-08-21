Названий новий клуб Реброва

Екс-головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров очолить угорський футбольний клуб "Ференцварош". Про призначення, яке відбудеться в середу, 22 серпня, повідомили одразу кілька місцевих порталів.

Сам Сергій Станіславович не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

"Я зараз ніде не працюю, значить, будь-який варіант можливий. Чи чекати оголошення на офіційному сайті "Ференцвароша"? Оголошення чого? У будь-якому випадку ви побачите якесь оголошення. Чекайте", - сказав Ребров.

Після 5 турів команда з Будапешта очолює турнірну таблицю вищої ліги чемпіонату Угорщини.

Новини ЗМІ назвали новий клуб Реброва

Нагадаємо, що попереднім місцем роботи Реброва був аравійський "Аль-Ахлі", який фахівець залишив у квітні нинішнього року.

Раніше журналісти розгнівали Реброва новиною про "Динамо".