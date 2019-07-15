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Названо новий клуб Коноплянки

7.2т Читати матеріал російською

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в турецькому "Бешикташі".

Незважаючи на те, що раніше вже з'явилася інформація про перехід гравця національної збірної у "Фенербахче", стамбульський клуб в останню хвилину дав задній хід, після підписання контракту з півзахисником збірної Кабо – Верде Гаррі Родрігешем, який пограв свого часу в "Галатасараї".

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

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В "Шальке" психанули через Коноплянку і пішли на рішучий крок

За інформацією турецького агентства Sabah, сторони вже вступили в переговори, проте йдеться про оренду українця "Бешикташем", оскільки через високу ціну викупити контракт у "Шальке" турецький клуб не в змозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецький футбольний клуб "Шальке" готовий розлучитися з одним із лідерів збірної України Євгеном Коноплянкою не менш ніж за 10 мільйонів євро.

Українець виступає за німецький клуб із 2016 року, і незважаючи на те, що не має стабільної ігрової практики, "Шальке" відмовився продавати футболіста в турецький "Фенербахче" за 3 мільйони євро.

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Євген Коноплянка
Теги
ФК Шальке Фенербахче Стамбул Бешикташ Стамбул Галатасарай Стамбул
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