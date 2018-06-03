Названий кращий гол в сезоні Ліги чемпіонів

Гол півзахисника мадридського "Реала" Гарета Бейла, забитий у виїзній зустрічі групового етапу з дортмундською "Боруссією" (3: 1), названий кращим голом сезону за підсумками голосування уболівальників на офіційному сайті УЄФА. Це неймовірний удар зльоту в дальній кут зібрав 19% голосів.

Другим (18%) став гол Кріштіану Роналду, забитий ударом через себе в першому чвертьфіналі з "Ювентусом" (3: 0).

На третій позиції розташувалася ще одна бісіклета - у виконанні Бейла (12%) у фінальному матчі з "Ліверпулем" (3: 1).

Відзначимо, що після сезону ЛЧ і головний тренер "Реала" Зінедін Зідан і лідер мадридців Кріштіану Роналду заявили про те, що залишають команду.