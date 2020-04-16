Названий формат відновлення Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів може відбутися в кінці серпня через пандемію коронавiрусу.

Ліон - Ювентус

Як повідомляє The Telegraph, матчі пройдуть в одному місці, швидше за все, в Стамбулі, де 29 серпня повинен буде відбутися фінал турніру УЄФА. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пропонуються провести 28 і 29 липня, а решту турніру – в серпні.

Відзначається, що раунди плей-офф будуть складатися з однієї зустрічі. Фінал Ліги Європи може пройти 26 серпня.

УЄФА не заперечує проти того, щоб провести матчі єврокубків одночасно з іграми в чемпіонатах, але багато клубів наполягають на тому, щоб дограти чемпіонати, а потім переключитися на єврокубки.

УЄФА обговорить план проведення Ліги чемпіонів під час конференції з 55 асоціаціями. В організації сподіваються, що турнір вдасться завершити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що матчі єврокубків можуть пройти при порожніх трибунах, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться.

Крім того, в УЄФА задумалися про зміну формату проведення Євро-2020, яке повинно пройти влітку 2021 року.