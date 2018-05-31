УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Названі суперники "Динамо" в новому сезоні Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 30 травня

Читати новину російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зізналася, що пишається представляти рідну країну на міжнародній арені, а ЗМІ назвали зарплату Кріштіану Роналду в новому клубі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 30 травня.

Крім того, стали відомі суперники київського "Динамо" в новому сезоні Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Визначилися суперники "Динамо" в новому сезоні Ліги чемпіонів

ЗМІ назвали зарплату Кріштіану Роналду в новому клубі

Хачеріді визначився з кар'єрою в "Динамо": названа зарплата гравця

Пишаюся, що українка: Світоліна зробила заяву після перемоги на Roland Garros

Бразильська супермодель влаштувала розпусну фотосесію в формі збірної Росії

Збірна Росії з футболу зганьбилася перед ЧС-2018

Відділяєте спорт від політики? Тоді ви співучасники путінського тероризму

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкт
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги