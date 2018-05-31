Названі суперники "Динамо" в новому сезоні Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 30 травня

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зізналася, що пишається представляти рідну країну на міжнародній арені, а ЗМІ назвали зарплату Кріштіану Роналду в новому клубі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 30 травня.

Крім того, стали відомі суперники київського "Динамо" в новому сезоні Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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