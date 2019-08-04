Названі суперники "Динамо" по плей-офф Ліги чемпіонів

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував сітку раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2019/2020. Перші матчі відбудуться 20/21 серпня - у відповідь 27/28.

Єдиний представник України в кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" в разі перемоги в двоматчевому протистоянні з бельгійським "Брюгге", отримає в суперники переможця однієї з двох пар: "Базель" (Швейцарія) / ЛАСК (Лінц, Австрія) і "Олімпіакос" ( Греція) / "Істанбул" (Туреччина).

Жеребкування пар пройде в Швейцарії в понеділок, 5 серпня.

Завдяки високому рейтингу киян, бельгійсько-український дует потрапив в число двох сіяних представників раунду плей-офф гілки представників ліг – разом з парою "Порту" / "Краснодар".

Якщо "Динамо" програє в третьому або плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, воно відправиться відразу в груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, що перший матч "Брюгге" - "Динамо" відбудеться 6 серпня. Вже стало відомий розклад телетрансляцій цієї гри і де дивитися матч в Україні.

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