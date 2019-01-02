Названі суперники "Динамо" на зборах в Іспанії

Гравці київського "Динамо" вийдуть з відпустки 11 січня. Після медобстеження футболісти відправляться до Марбельї, де в рамках навчально-тренувального збору проведуть три контрольні поєдинки.

Першим суперником киян в 2019-му році стане німецький "Бохум", який виступає у другому за значущістю дивізіоні чемпіонату Німеччини. Поєдинок відбудеться 19 січня, повідомляє прес-служба столичного клубу.

ФК Динамо Київ

Через чотири дні "Динамо" зіграє проти румунського"Стяуа", а в заключній зустрічі 26 січня суперником віце-чемпіона України стане празька "Спарта". В цей же день команда повернеться до Києва.

Другий етап підготовчого збору також пройде в Іспанії з 30 січня по 13 лютого.

Нагадаємо, що перший офіційний поєдинок у нинішньому році "Динамо" проведе на виїзді. 14 лютого кияни зіграють із грецьким "Олімпіакосом" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два гравці київського "Динамо" увійшли до топ-50 найперспективніших футболістів Європи. Рейтинг був складений Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).