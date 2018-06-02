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Названа справжня причина відходу Зідана: спортивні підсумки 1 червня

2.2тЧитати новину російською

ЗМІ назвали справжню причину відходу Зідана з "Реала", а в Росії зробили заяву про бій Усик - Гассиев. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 1 червня.

Крім того, матч Світоліной на Roland Garros завершився сенсацією і Шевченко пояснив невиразну гру збірної України з Марокко. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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