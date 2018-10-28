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Названа причина смертельної авіакатастрофи з президентом "Лестера"

7.4тЧитати матеріал російською

Причиною катастрофи вертольота власника "Лестера" Вішая Шрівадданапрабха стала поломка хвостового гвинта. Як повідомляє BBC машина почала обертатися навколо власної осі і впала на парковку. Після цього на місці падіння виникла пожежа.

Повітряне судно впало неподалік від стадіону команди. Трагедія сталася через 45 хвилин після матчу з лондонським "Вест Хемом" (1: 1) в рамках 10-го туру чемпіонату Англії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, мільярдер загинув разом з дочкою і двома пілотами.

Аварія вертольота з власником Лестера

Аварія вертольота з власником Лестера

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Місце
АнгліяЛестер
Об'єкт
ФК Лестер
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