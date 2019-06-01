Названа можлива причина загибелі знаменитого футболіста в Іспанії

Стали відомі перші результати розслідування загибелі іспанського футболіста Хосе Антоніо Рейеса, який виступав свого часу за мадридський "Реал", "Севілью", "Атлетіко" і лондонський "Арсенал".

За версією слідства, причиною автокатастрофи, яка потягнула за собою загибель гравця і двох пасажирів, стало перевищення швидкості. Разом з Рейєсом в автомобілі знаходилися його двоюрідні брати - Джонатан Рейес і Хуан Кальдерон. Перший загинув на місці, другого доставили в лікарню, де він через годину помер від отриманих опіків, повідомляє La Sexta.

OBOZREVATEL повідомляв про загибель Рейеса 1 червня. Спортсмену було 35 років. Останнім клубом півзахисника була іспанська "Естремадура", контракт з нею футболіст підписав в січні 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що багаторазовий чемпіон України загинув в страшнiй ДТП. Автомобіль, за кермом якого був спортсмен, не розминувся з фурою.

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