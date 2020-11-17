Названа доля збірної України після скасування матчу в Швейцарії

Національна збірна України з футболу 18 листопада повернеться до Києва, повідомив в ефірі Громадського радіо прессекретар команди Олександр Гливинський.

При цьому Гливинський назвав умову, яку поставила влада кантону Люцерна.

"Футболісти повернуться чартерним рейсом. Швейцарська влада дозволили покинути розташування, за умови, що спортсмени будуть їхати не громадським транспортом, а окремим", – пояснив прес-секретар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – України був скасований через спалах коронавируса у наших футболістів.

Пізніше лікар кантону Люцерна пояснив своє рішення, заборонити футболістам грати в матчі. Директор збірної Швейцарії назвав ситуацію з грою ганьбою.

Нагадаємо, що зустріч 1-го туру між Україною і Швейцарією завершилася з рахунком 2:1 на нашу користь.