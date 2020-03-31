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31 березня • оновлено в 18:10
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Назва білоруського футбольного клубу підірвала всесвітню мережу

3.3т
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Білоруський футбольний клуб "Слуцьк" завоював безліч фанатів по всьому світу завдяки тому, що його назва англійською, "Slutsk", співзвучна зі словом "slut" – шл*ха.

Фанати футболу опинилися в непростій ситуації після скасування майже всіх національних чемпіонатів і міжнародних турнірів через пандемію коронавірусу, але першість Білорусі допомагає їм у ці непрості часи.

ФК "Слуцьк"

ФК "Слуцьк"

Нові вболівальники "Слуцька" з Австралії навіть створили Facebook-сторінку для фанатів білоруської команди по всьому світу, а за хештегом #slutsk можна знайти величезну кількість записів у Twitter.

Користувачі інтернету постійно публікують нові жарти, пов'язані з командою. Наприклад, вони вважають, що головним тренером клубу просто зобов'язаний стати росіянин Леонід Слуцький, який зараз працює в "Рубіні", а нинішнього наставника називають сутенером і королем шл*х.

Назва білоруського футбольного клубу підірвала всесвітню мережу

Facebook

Інший уболівальник навіть придумав англомовний гімн для "Слуцька".

Варто відзначити, що після двох зіграних турів команда посідає шосте місце в таблиці, маючи в своєму активі три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі чемпіонату Білорусі український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський забив переможний гол у ворота "Слуцька", засмутивши численних фанатів цього клубу по всьому світу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Місце
Білорусь
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