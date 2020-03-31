Назва білоруського футбольного клубу підірвала всесвітню мережу

Білоруський футбольний клуб "Слуцьк" завоював безліч фанатів по всьому світу завдяки тому, що його назва англійською, "Slutsk", співзвучна зі словом "slut" – шл*ха.
Фанати футболу опинилися в непростій ситуації після скасування майже всіх національних чемпіонатів і міжнародних турнірів через пандемію коронавірусу, але першість Білорусі допомагає їм у ці непрості часи.
ФК "Слуцьк"
Нові вболівальники "Слуцька" з Австралії навіть створили Facebook-сторінку для фанатів білоруської команди по всьому світу, а за хештегом #slutsk можна знайти величезну кількість записів у Twitter.
Користувачі інтернету постійно публікують нові жарти, пов'язані з командою. Наприклад, вони вважають, що головним тренером клубу просто зобов'язаний стати росіянин Леонід Слуцький, який зараз працює в "Рубіні", а нинішнього наставника називають сутенером і королем шл*х.
Інший уболівальник навіть придумав англомовний гімн для "Слуцька".
У "Слуцька" (точніше "Слатска") з'явився новий гімн, записаний якимось чуваком з Нью-Йорка. Звучить прикольно. pic.twitter.com/3Cf3MOjbGl- Євген Романюк (@ramaniuk) March 30, 2020
Варто відзначити, що після двох зіграних турів команда посідає шосте місце в таблиці, маючи в своєму активі три очки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі чемпіонату Білорусі український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський забив переможний гол у ворота "Слуцька", засмутивши численних фанатів цього клубу по всьому світу.
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