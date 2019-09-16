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16 вересня • оновлено в 16:17
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"Навіть у Росії": звільнений український моряк привів цікавий факт про "Динамо"

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Український моряк, що побував у російському полоні, Денис Гриценко подякував київському "Динамо" за футболки, які клуб надіслав у російське СІЗО.

Про слова моряка повідомила "Трибуна" з посиланням на офіційний Youtube-канал "Динамо".

Денис Гриценко

Денис Гриценко

kp.ua

"Коли в СІЗО одягли футболки "Динамо", то відчули себе трохи в Україні. Перший великий емоційний підйом стався, коли прийшли ці футболки, а другий - коли була війна за них, хто їх одягне. Третя радість - коли нас вже виводили з СІЗО, а супроводжуючі сказали, що "Динамо" хоча б нормально грає в порівнянні з росіянами. Тобто у вас підтримка навіть в Росії", - сказав Гриценко.

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Нагадаємо, нещодавно футболісти "Динамо" зустрілися з українськими моряками, які були звільнені з російського полону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мічман рейдового буксира "Яни Капу" Андрій Шевченко під час обміну військовополоненими 7 вересня прилетів в Україну в футболці київського "Динамо".

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Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Могу трусы со звёздами прислать, пусть почувствуют что они чуть чуть в сша
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Poroshenko Petro, Надень себе на голову и почувствуй запах,несет даже здесь слышно убогий.
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