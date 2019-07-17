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"Навіть не розглядали": з'явилися нові деталі трансферу Малиновського в Італію

1.7т Читати матеріал російською

Після невеликої трансферної саги Руслан Малиновський таки перебрався до Італії, підписавши 5-річний контракт із "Аталантою".

Один із провідних півзахисників збірної України більше місяця чекав цього переходу, заради трансферу навіть відмовився проходити збори з "Генком". Як розповів OBOZREVATEL один із агентів українця Сергій Серебренніков, за цей час Малиновським предметно цікавилися не тільки в Італії, але й у декількох інших країнах Європи.

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"Не буду говорити, чи став цей трансфер "найскладнішим" або "найважчим" за час моєї роботи. Кожен перехід по-своєму складний, а цей трансфер Руслана став угодою високого рівня, і я дуже радий, що нашій компанії разом із Вадимом Шаблієм вдалося реалізувати все так, як хотілося", — говорить Серебренніков.

"Не варто повторювати, що інтерес "Аталанти" згасав або ставав сильнішим. У кожного трансферу є активна й пасивна фаза переговорів, і в цьому випадку, можна сказати, що активних фаз було дві. Але переговори з "Аталантою" не припинялися, клуб із Бергамо постійно працював над переходом Руслана", — сказав агент.

Руслан Малиновський на тренуванні "Аталанти"

Руслан Малиновський на тренуванні "Аталанти"

twitter.com/Atalanta_BC

До переходу в "Аталанту" ЗМІ активно обговорювали тему інтересу до Руслана з боку "Сампдорії", а також декількох англійських клубів.

"Щодо "Сампдорії", то вже не зовсім коректно щось коментувати. Ми вели переговори з багатьма клубами, не тільки з Італії. Був чіткий інтерес і з Англії, і з Франції. Але ми розглядали можливість трансферу незалежно від країни, на першому місці стояв клуб — його рівень та амбіції. Але деякі країни взагалі не розглядалися, наприклад, Німеччина. Що ж до Італії, то це було одне з пріоритетних напрямків для самого Руслана", — підтвердив Серебренніков.

Сергій Серебренніков (праворуч) разом із Русланом Малиновським і Вадимом Шаблієм

Сергій Серебренніков (праворуч) разом із Русланом Малиновським і Вадимом Шаблієм

facebook.com/vadim.shabliy

Незважаючи на інтерес "Аталанти" і чималу суму трансферу, у футбольному середовищі утворилася думка, що найближчим часом Малиновський не заграє у Бергамо і буде лише запасним.

"Малиновський одразу не заграє в "Аталанті"? Як на мене, це навіть нісенітниця. Клуб здійснює один зі своїх рекордних трансферів, щоб футболіст просто був запасним? Малиновський — один із кращих півзахисників бельгійського чемпіонату і збірної України, гравець високого класу. Інколи не розумію, чому ми, українці, одразу готові занижувати рівень і очікування від своїх гравців. За роки в Бельгії Малиновський значно виріс, і я не бачу жодної причини, щоб Руслан не заграв в "Аталанті", — впевнений функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Генку" до останнього не хотіли відпускати Руслана Малиновського, на що гравець влаштував своєрідний демарш.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Трансфери українці за кордоном Чемпіонат Італії
Особи
Руслан Малиновський Вадим Шаблій
Теги
ФК Генк ФК Аталанта ФК Сампдорія збірна України з футболу
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