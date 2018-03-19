"Навіть бутси не надів": Суркіс розкритикував Хачеріді за витівку в матчі з "Лаціо"

Захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді повівся непрофесійно в ситуації, коли відмовився вийти на заміну у матчі Ліги Європи з "Лаціо". Таку думку висловив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

"Я прочитав те, що було в пресі, і чув те, що розповів Хацкевич. Він сказав йому виходити, а той за дві хвилини навіть бутси не надів. Тренерам завжди видніше, вони всередині колективу, я думаю, розберуться. Хачеріді твердо має намір грати в якомусь серйозному закордонному західному клубі, якщо його туди візьмуть. Просто він повинен привести себе в порядок і дограти гідно", - сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол" на каналі 2+2.

Як повідомляв "Обозреватель", тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич звинуватив Євгена Хачеріді у тому, що той відмовився виходити на поле замість травмованого Томаша Кадара в поєдинку Ліги Європи "Лаціо".