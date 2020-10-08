Наступний суперник збірної України влаштував гольову перестрілку в матчі з Туреччиною. Відео

У середу, 7 жовтня, збірна Німеччини влаштувала перестрілку в товариському матчі з Туреччиною (3:3) в рамках підготовки до поєдинку Ліги націй проти України, який відбудеться в суботу, 10 жовтня.

Підопічні Йоахіма Льова вийшли на спаринг не в оптимальному складі, тримаючи в голові майбутнє протистояння з нашою командою. Головний тренер німців залишив у запасі Мануеля Ноєра та Сержа Гнабрі і дав дебютувати кільком молодим футболістам.

Чемпіони світу 2014 року домінували над турками і тричі виходили вперед, але їхнім суперникам вдалося піти від поразки вже в самому кінці доданого до другого тайму часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у своєму товариському матчі пропустила сім голів від Франції, зазнавши найбільшої поразки в історії збірної.