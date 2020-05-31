"Настали важкі часи": Мессі вперше висловився про коронавірус

Максим Богданов Футбол 17:28, 31.05.2020 Оновлено: 17:38, 31.05.2020

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі вперше прокоментував ситуацію з пандемією коронавiрусу.

Ліонель Мессі

"Більшість із нас не уявляє, яким буде світ після того, що сталося. Крім того, що ситуація застала нас зненацька, у багатьох настали важкі часи, тому що це вплинуло в якійсь мірі на кожного. Люди втрачають родичів, друзів і навіть не можуть з ними нормально попрощатися. Немає нічого гіршого, ніж втратити коханих. Мені здається, це дуже несправедливо. Футбол, як і все життя, ніколи не буде колишнім", – наводить слова Мессі AS із посиланням на El País.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою Рокуццо взяли участь у зйомках кліпу на пісню "Antes Que El Mundo Se Acabe" репера Residente.

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