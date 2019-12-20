Колишній півзахисник київського "Динамо" Віталій Самойлов розповів про роки своєї футбольної кар'єри, які провів у Росії, виступаючи за місцеві клуби.

Віталій Самойлов dynamomania.com

"У Росії мене називали "хохлом", сміялися наді мною. Глибоко відклався у пам'яті один епізод. Коли Шевченко забив гол збірній Росії в "Лужниках", я сидів у компанії футболістів "Балтики" (Калінінград). І ось, коли Філімонов пропустив від Шеви, всі подивилися на мене з неприхованою злістю, а один навіть замахнувся рукою. Це було не на жарт, а тому, що я – з України, а Україна забила Росії. Після фінального свистка той, хто замахувався, сказав фразу: "Коли ж ми відгородимося від вас 6-метровим парканом?! " – згадує Самойлов в інтерв'ю "Футбол 24".

Крім того, за твердженням колишнього футболіста, ставлення до України ще більше змінилося в РФ в гіршу сторону після Помаранчевої революції.

"Уже в той період я помітив, що люди в Росії змінилися. Їх там зомбують. Вже тоді вони були негативно налаштовані проти України. А я завжди цікавився політикою, тому мене це зачіпало", – додав ексфутболіст "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний у минулому гравець "Спартака" обурився через матч Україна – Росія на Євро-2020.

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