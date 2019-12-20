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20 грудня • оновлено в 21:06
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Насміхалися, називаючи "х*хлом": ексфутболіста "Динамо" в Росії піддали цькуванню

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Колишній півзахисник київського "Динамо" Віталій Самойлов розповів про роки своєї футбольної кар'єри, які провів у Росії, виступаючи за місцеві клуби.

Віталій Самойлов

Віталій Самойлов

dynamomania.com

"У Росії мене називали "хохлом", сміялися наді мною. Глибоко відклався у пам'яті один епізод. Коли Шевченко забив гол збірній Росії в "Лужниках", я сидів у компанії футболістів "Балтики" (Калінінград). І ось, коли Філімонов пропустив від Шеви, всі подивилися на мене з неприхованою злістю, а один навіть замахнувся рукою. Це було не на жарт, а тому, що я – з України, а Україна забила Росії. Після фінального свистка той, хто замахувався, сказав фразу: "Коли ж ми відгородимося від вас 6-метровим парканом?! " – згадує Самойлов в інтерв'ю "Футбол 24".

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Крім того, за твердженням колишнього футболіста, ставлення до України ще більше змінилося в РФ в гіршу сторону після Помаранчевої революції.

"Уже в той період я помітив, що люди в Росії змінилися. Їх там зомбують. Вже тоді вони були негативно налаштовані проти України. А я завжди цікавився політикою, тому мене це зачіпало", – додав ексфутболіст "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний у минулому гравець "Спартака" обурився через матч Україна – Росія на Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Тег
ФК Динамо Київ
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Зомбировать немытых несложно:Главное побольше с т е к л о м о я ,остальное сделает лишняя хромосома..Из выступления В В Путина на Ежегодном послании..ха-ха-ха..к а ц а п о в за горизонт..ха-ха-ха-ха..
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я таких историй очень много могу придумать)))))
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Захаров Дмитрий, так а чего здесь торчишь-мигом к Скабеевой-она тебе пристроит к себе..
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Трепло,в волгоградском Роторе половина игроков были украинцы,некоторые остались жить,да и тренер был одессит Прокопенко,земля ему пухом.Волгоградцы до сих пор с теплом его вспоминают.Да и сегодня назначили тренером Ротора игрока и тренера ( с приставкой экс)Динамо КиевХацкевича.
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