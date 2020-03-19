Наслідки перенесення: чим Євро-2020 увійде в історію після рішення УЄФА

У світлі бурхливої епідемії коронавіруса УЄФА переніс Євро-2020 на наступний рік, порушивши всі плани щодо майбутнього чемпіонату Європи.

Через це рішення найближчий Євро вже увійшов в історію, але разом з цим стає особливим і з інших причин. Тепер уже Євро-2021 стане першим ЧЄ в історії, який коли-небудь переносили, який вперше пройде в непарний рік і який пройде більш ніж за 4 роки після попереднього.

Після рішення Євро-2020 перетворився на Євро-2021

Історія чемпіонату Європи йде з 1960 року, коли в післявоєнній Європі вже "устаканилась" соціально-політична обстановка, і країни були готові регулярно проводити футбольний континентальний чемпіонат. З того часу, як у Франції в 1960 році пройшов перший Євро, турнір жодного разу не був зсунутий по датах або перенесений.

Єдиний раз, коли проведення Євро дійсно потрапило під загрозу, був в 1992 році. Після розпаду Югославії в 1991 році та припинення існування збірної цієї республіки УЄФА замість югославів в екстреному порядку залучив на Євро-1992 Данію, яка взагалі не готувалася до турніру. Також за два тижні до жеребкування фінального турніру УЄФА довелося прийняти виняток та прийняти на турнір збірну СНД, що замінила команду СРСР (команда СНД виступала під білим прапором і 9-ою симфонією Бетховена замість гімну). Але в цілому Євро-1992 пройшов повністю за планом.

Чітко дотримуючись графіку "раз в чотири роки", чемпіонат Європи до 2016 року проходив тільки в парні роки, без збоїв. Це також було обумовлено тим, що посередині циклу ЧЄ, також раз в 4 роки за своїм графіком проходить чемпіонат світу. Таким чином Євро-2021 стане першим форумом, який пройде в непарний рік і за рік до ЧС.

До всього іншого через перенесення УЄФА порушується багаторічний цикл проведення ЧЄ "раз в 4 роки", і вперше в історії Євро повинно пройти через 5 років після попереднього (Євро-2016).

Також варто додати, що майбутній чемпіонат Європи 2021 стане першим, який пройде відразу в декількох країнах – 12-ти. До цього Євро тричі проходив максимум в двох країнах – Бельгія/Нідерланди (2000 рік), Австрія/Швейцарія (2008) і Польща/Україна (2012).

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА висунув національним асоціаціям несподівані вимоги при перенесенні Євро-2020.

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