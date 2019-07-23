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"Наскільки ми знаємо ..." У Росії незграбно відреагували на побиття ОМОНом фанатів

1.1т Читати матеріал російською

Російський клуб "Ростов" опублікував офіційну заяву після інциденту, що стався з уболівальниками "Спартака" після матчу другого туру чемпіонату Росії.

Після матчу, який пройшов у Ростові, уболівальників московської команди близько 45 хвилин не випускали з підтрибунного приміщення, після чого бійці Росгвардіі жорстоко побили фанатів "Спартака".

У клубі з Ростова-на-Дону відзначили, що вони не можуть коментувати дії співробітників правоохоронних органів.

"Наскільки ми знаємо, зараз Російський футбольний союз (РФС) і Російська прем'єр-ліга (РПЛ) з'ясовують обставини події, ми стежимо за ситуацією. У частині компетенції клубу забезпечення безпеки матчу відбувалося стандартним чином в рамках профільних нормативно-правових актів Росії", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті клубу.

Побиття ростовським ОМОНом уболівальників "Спартака"

Побиття ростовським ОМОНом уболівальників "Спартака"

twitter.com/UgodnikOnTour

При цьому представники "Ростова" не підтвердили вину стюардів, які, якщо вірити ЗМІ, також брали участь у побитті глядачів. За словами очевидців, окремі стюарди були в балаклавах.

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Як наголошується в заяві, стюарди стадіону "Ростов Арена" вели себе "коректно і доброзичливо", тоді як фанати "Спартака" запалювали піротехніку і конфліктували з контролерами-розпорядниками.

В "Ростові" запевнили, що на їхньому стадіоні "панує прекрасна атмосфера, сюди ходять жінки і діти", а те, що сталося після матчу зі "Спартаком", є нонсенсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заговорили про плани по відродженню чемпіонату СРСР з футболу.

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Місце
Росія Ростов-на-Дону
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Это не фаны, это хулюганы которые ходят под себя при виде мусаров!))) Футбол для фанатов, а не для мусоров!!!
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