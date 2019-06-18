Наш тріумф! Усі голи збірної України з футболу на ЧС U-20

Молодіжна збірна України з футболу 15 червня вперше в своїй історії стала чемпіоном світу. OBOZREVATEL зібрав всі голи наших хлопців на шляху до заповітного кубку.
"Синьо-жовті" на ЧС U-20 стартували з перемоги над США.
Україна U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)
1:0 – 26 Булеца
2:1 – 51 Попов
У другому турі групового етапу ми зломили опір аутсайдера квартету Катару, достроково завоювавши путівку в плей-офф.
Катар U-20 – Україна U-20 0:1 (0:0, 0:1)
0:1 – 59 Попов
У третьому турі українці зіграли внічию з Нігерією і посіли підсумкове перше місце.
Нігерія U-20 – Україна U-20 1:1 (0:1, 1:0)
0:1 – 30 Сікан
В 1/8 фіналу наші футболісти без проблем розібралася з представниками Панами.
Україна U-20 – Панама U-20 4:1 (3:0, 1:1)
1:0 – 23 Сікан
2:0 – 41 Попов
3:0 – 45 Сікан
4:1 – 83 Булеца
У чвертьфіналі виявилася сильнішою Колумбія, вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.
Колумбія U-20 – Україна U-20 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 11 Сікан
У півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Україна U-20 – Італія U-20 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 65 Булеца
На останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії.
Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.
Фінал проти Південної Кореї завершився з рахунком 3:1
1:1 – 34 Супряга
2:1 – 52 Супряга
3:1 – 89 Цітаішвілі
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