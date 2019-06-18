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Наш тріумф! Усі голи збірної України з футболу на ЧС U-20

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Молодіжна збірна України з футболу 15 червня вперше в своїй історії стала чемпіоном світу. OBOZREVATEL зібрав всі голи наших хлопців на шляху до заповітного кубку.

"Синьо-жовті" на ЧС U-20 стартували з перемоги над США.

Україна U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)

1:0 – 26 Булеца

2:1 – 51 Попов

У другому турі групового етапу ми зломили опір аутсайдера квартету Катару, достроково завоювавши путівку в плей-офф.

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Збірній України U-20 влаштували фантастичний прийом у Борисполі

Катар U-20 – Україна U-20 0:1 (0:0, 0:1)

0:1 – 59 Попов

У третьому турі українці зіграли внічию з Нігерією і посіли підсумкове перше місце.

Нігерія U-20 – Україна U-20 1:1 (0:1, 1:0)

0:1 – 30 Сікан

В 1/8 фіналу наші футболісти без проблем розібралася з представниками Панами.

Україна U-20 – Панама U-20 4:1 (3:0, 1:1)

1:0 – 23 Сікан

2:0 – 41 Попов

3:0 – 45 Сікан

4:1 – 83 Булеца

У чвертьфіналі виявилася сильнішою Колумбія, вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.

Колумбія U-20 – Україна U-20 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 11 Сікан

У півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Україна U-20 – Італія U-20 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Булеца

На останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії.

Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

Фінал проти Південної Кореї завершився з рахунком 3:1

1:1 – 34 Супряга

2:1 – 52 Супряга

3:1 – 89 Цітаішвілі

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Молодіжна збірна України з футболу
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