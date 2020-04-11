Баринов накричав на Губерніева через Сьоміна

Максим Богданов Футбол 15:03, 11.04.2020

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв влаштував скандал з народним артистом Росії Валерієм Бариновим.

Приводом до конфлікту став відкритий лист наставника "Локомотива" Юрія Сьоміна, який виступив проти зниження зарплат у футболістів РПЛ.

Губернієв відреагував на слова 72-річного екстренера "Динамо" (Київ), наїхавши на коуча.

"Юр Палич, вас срібна лань вкусила? Василь Кікнадзе, не відступати, не здаватися! Вперед, гендиректор ФК "Локомотив", - заявив Дмитро.

Після цього Баринов подзвонив Губернієву і відчитав журналіста.

"Ох, які пристрасті. Подзвонив мені мій давній товариш Валерій Баринов. Народний артист РФ подзвонив і давай кричати, мовляв, не чіпай Сьоміна і футбол. Ну, з Сьоміним вони друзі, тон зрозумілий, та й я до Палича з повагою, що ні скасовує моїх запитань до тренера і ремарок. Але щодо футболу... Те, що я в ньому нічого не розумію, не заважало Баринову десятиліттями стирчати зі мною в прямому ефірі і футбол обговорювати. Дядько Валера, ви мій кумир, йдіть вчить текст, скоро спектакль. З незмінною повагою до артистів, тренерам, театру, кіно і футболу!" – написав Губернієв у себе в Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Губернiєв опублікував гнівну тираду на адресу триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцової через її слова про коронавірус.

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